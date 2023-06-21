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СМИ сообщили о звуках из пропавшего возле «Титаника» батискафа

Поисково-спасательные группы с помощью гидролокаторов зафиксировали стуки с пропавшего батискафа с туристами, который пропал на пути к «Титанику», сообщает телеканал CNN. Отмечается, что звуки звучали каждые 30 минут, а через четыре часа после развертывания дополнительной аппаратуры звуки все еще были слышны. По словам спасателей, также слышна акустическая обратная связь.

СМИ сообщили о звуках из пропавшего возле «Титаника» батискафа
© globallookpress.com

Экипажи, ищущие подводный аппарат «Титан», слышали стук каждые 30 минут во вторник. Четыре часа спустя после того, как были развернуты дополнительные гидролокаторы, стук все еще был слышен, — сказано в публикации.

По информации журналистов, канадский самолет Р3, который участвует в операции по спасению, обнаружил белый прямоугольный объект в воде.

Вскрылась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

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