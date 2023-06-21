СМИ сообщили о звуках из пропавшего возле «Титаника» батискафа

Поисково-спасательные группы с помощью гидролокаторов зафиксировали стуки с пропавшего батискафа с туристами, который пропал на пути к «Титанику», сообщает телеканал CNN. Отмечается, что звуки звучали каждые 30 минут, а через четыре часа после развертывания дополнительной аппаратуры звуки все еще были слышны. По словам спасателей, также слышна акустическая обратная связь.

Экипажи, ищущие подводный аппарат «Титан», слышали стук каждые 30 минут во вторник. Четыре часа спустя после того, как были развернуты дополнительные гидролокаторы, стук все еще был слышен, — сказано в публикации.

По информации журналистов, канадский самолет Р3, который участвует в операции по спасению, обнаружил белый прямоугольный объект в воде.