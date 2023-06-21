Пропавшую без вести гражданку Австрии нашли во Владивостоке

"В Управление МВД России по Приморскому краю поступило международное уведомление, изданное по инициативе НЦБ [Национального центрального бюро] Интерпола Австрии в отношении без вести пропавшей гражданки. По информации правоохранительных органов Австрии, в октябре 2022 года девушка неожиданно покинула свое место жительства в Вене, оставив все свои вещи. Полицейские объявили ее в международный розыск как без вести пропавшую. Информацию о розыске распространили в другие государства", - говорится в сообщении.