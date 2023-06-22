Украинский БПЛА попытался атаковать завод в Брянской области

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать оборонный завод в поселке Суземка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"По нашей информации, целью была энергоподстанция, которая питает предприятие энергией. Сегодня по ней выпустили БПЛА самолетного типа. При подлете дрон сбила система ПВО — обломки упали в поле", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что по предварительной информации обошлось без пострадавших и разрушений. Местные жители утверждают, что украинская сторона пытается атаковать завод несколько раз в неделю.
Ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил сразу четыре боеприпаса на село Гордеевка Кореневского района Курской области.
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