Украинский БПЛА попытался атаковать завод в Брянской области

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать оборонный завод в поселке Суземка в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"По нашей информации, целью была энергоподстанция, которая питает предприятие энергией. Сегодня по ней выпустили БПЛА самолетного типа. При подлете дрон сбила система ПВО — обломки упали в поле", — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что по предварительной информации обошлось без пострадавших и разрушений. Местные жители утверждают, что украинская сторона пытается атаковать завод несколько раз в неделю.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник сбросил сразу четыре боеприпаса на село Гордеевка Кореневского района Курской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.