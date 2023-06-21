Власти Гондураса подтвердили гибель 41 человека в женской тюрьме

В Гондурасе как минимум 41 заключенная Женского центра социальной адаптации к северо-западу от столицы страны Тегусигальпы погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Это случилось после столкновения членов преступных группировок. Большинство заключенных сгорели во время вспыхнувшего пожара. Более подробная информация будет получена по итогам следственных действий на месте происшествия.

По данным прокуратуры, из общего числа погибших 25 человек сгорели в помещении тюрьмы, так как были заперты.

Происшествие в женской тюрьме произошло из-за конфликта двух крупных группировок, к которым принадлежали заключенные. Помимо погибших в огне не менее 16 человек получили в столкновении ножевые и огнестрельные ранения, еще пять женщин находятся в медицинских учреждениях.