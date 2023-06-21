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Вскрылась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе

Корпус батискафа «Титан», поиском которого занимаются американские и канадские власти в Атлантическом океане, «устал», сообщает NBC со ссылкой на основателя OceanGate Стоктона Раша.

Вскрылась важная деталь о пропавшем в Атлантике батискафе
© depositphotos.com

В 2020 году он заявил, что корпус подводного аппарата, предназначенного для экскурсий к затонувшему лайнеру «Титаник», «демонстрировал признаки циклической усталости». По этой причине максимальная глубина погружения батискафа была снижена до трех тысяч метров. При этом обломки «Титаника» находятся на глубине 3 тысячи 800 метров.

В 2019 году OceanGate заявила, что максимальная глубина погружения аппарата составляет 3 тысячи метров. Тогда Раш заявлял о новом этапе поиска финансирования для компании, которое было необходимо на постройку новых аппаратов, способных погружаться глубже «Титана».

В 2021 году OceanGate объявила о проведении экскурсии к «Титанику», которую провели на «Титане». На сайте компании в настоящий момент сказано, что пропавший в океане батискаф предназначен для экскурсий на глубину в 4 тысячи метров.

19 июня стало известно об исчезновении батискафа с туристами, которых должны были доставить к месту, где покоится «Титаник». В аппарате находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения, которое состоялось 18 июня.

На борту «Титана» могут быть миллиардер из Британии Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и сам Раш.

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