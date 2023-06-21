Пламя огня в цеху в Волоколамске взвивается на 10-метровую высоту

Пожарные подразделения продолжают бороться с огнем в подмосковном Волоколамске. Напомним, вечером 20 июня там загорелся цех по производству деревянных паллет.

На видео можно увидеть взвивающееся к небу огромное пламя. На месте возгорания в Волоколамске работает корреспондент «Звезды» Дмитрий Антипов.

«Огонь возносится над очагом пожара почти на десять метров», - показал он.

По его информации, помимо производственных помещений на улице горят склады продукции. На месте, кроме пожарных, работают сотрудники предприятия. Они отгружают неопасные материалы подальше от огня.

Сообщалось, что предположительно цех относится к заводу компании Open group, сотрудничающей с сетями гипермаркетов, а также пивоваренной компанией. Прокуратура информировала, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.