В Волоколамске произошел пожар на заводе по изготовлению паллет

В Волоколамске на заводе по производству паллет произошел крупный пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.

Отмечается, что промышленная площадка расположена на улице Ямской в небольшой промзоне. Жилых домов поблизости нет, территорию окружает лесной массив.

На территории предприятия загорелись поддоны. Дым от пожара виден из разных районов города, сообщает Telegram-канал Shot.