В Волоколамске произошел пожар на заводе по изготовлению паллет
В Волоколамске на заводе по производству паллет произошел крупный пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области.
Отмечается, что промышленная площадка расположена на улице Ямской в небольшой промзоне. Жилых домов поблизости нет, территорию окружает лесной массив.
На территории предприятия загорелись поддоны. Дым от пожара виден из разных районов города, сообщает Telegram-канал Shot.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщается.
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