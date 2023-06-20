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Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом возросло

В городской больнице скончался от полученных травм один из пострадавших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе. Общее количество погибших возросло до пяти, пишет «КоммерсантЪ».

Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом возросло
© РИА Новости

Взрыв на промышленной площадке произошел во вторник днем, 20 июня, в Котовске (городе-спутнике Тамбова). Площадь возгорания составила 1 кв. м. В 14:17 открытое горение было ликвидировано.

«Пятый рабочий умер в медучреждении», - отметила представитель регионального управления СУ СК Елена Кярсна.

В Тамбовской области загорелся пороховой завод

По данным газеты, в настоящее время сотрудники СК расследуют уголовное дело, которое было возбуждено после взрыва по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Инцидент произошел предположительно в ходе работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией, сообщают «Известия».

По мнению губернатора Тамбовской области Максима Егорова, причиной ЧП стал человеческий фактор.

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