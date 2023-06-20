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Бывшего кикбоксера обвинили в изнасиловании и торговле людьми

Скандально известный американский блогер и бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт был обвинён прокуратурой Румынии в изнасиловании и торговле людьми. Об этом сказано на сайте румынского ведомства.

Бывшего кикбоксера обвинили в изнасиловании и торговле людьми
© соцсети

Помимо Тейта, обвинения также представлены в отношении его брата и двух гражданок Румынии. Все обвиняемые были задержаны ещё в конце прошлого года и сейчас находятся под домашним арестом. По мнению следствия, как минимум шесть женщин могли подвергнуться сексуальной эксплуатации со стороны организованной преступной группировки, которую организовал Тейт.

Представители обвиняемого заявили, что будут отстаивать невиновность братьев Тейт.

«Юридическая команда Тейта полностью готова к сотрудничеству с соответствующими органами, представив все необходимые доказательства для оправдания братьев и разоблачения любых ложных обвинений», – сообщила сторона защиты.

Отметим, что Эндрю Тейт стал известен после неудачного выступления в британском реалити-шоу «Большой брат» в 2016 году. Позже он прославился своими женоненавистническими комментариями, из-за которых был забанен в Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Twitter.

Ранее блогер, рассказавшая о секс-вечеринках солиста Rammstein, сообщила об угрозах со стороны юристов музыканта.

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