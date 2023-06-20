Эксперт рассказал, что могло произойти с батискафом «Титан»

Бывший капитан батискафа, а также основатель и владелец центра дайверов в Греции Костас Токтаридис рассказал о том, что могло произойти с пропавшим в Атлантическом океане батискафом «Титан». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Токтаридис рассказал, что у него есть три сценария того, что могло произойти с пропавшим подводным судном. Согласно первой версии, внутрь батискафа могла поступать вода, что является крайне опасной неисправностью.

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«Внешнее давление составляет 370 бар на глубине 3700 метров. Даже при маленькой трещине начинается течь. Это создает две проблемы. Повышается давление в кабине, и это очень опасно для пассажиров, поскольку растет количество азота, двуокиси углерода. Если быстро не остановить поступление воды, подлодка может быстро потяжелеть и потерять положительную плавучесть, которая у нее есть, и тогда она вновь пойдет на глубину», – пояснил он.

Вторая версия эксперта состоит в том, что батискаф могло раздавить давлением. По словам Токтаридиса, такое происходит очень быстро – при сильном внешнем давлении батискаф мог не выдержать сдавливания и разрушиться.

Третий сценарий эксперта – пожар. Токтаридис уточняет, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

«Дым мог отправить в нокаут капитана, и он не смог предпринять действия для возвращения. Однако на случай таких происшествий всегда идет обучение мерам безопасности. Прежде чем пассажиры войдут внутрь, они проходят обучение, и им показывают, как поднять батискаф на поверхность, если капитану плохо. То есть как сбросить балласт, поговорить по подводному телефону, как управлять джойстиком», – добавил он.

Эксперт уточнил, что наиболее вероятными считает первые две версии. При этом на вопрос о том, каковы шансы найти экипаж «Титана» живыми, Токтаридис дал пессимистичный прогноз. «Статистика не дает больших шансов на возвращение их живыми», – считает он.