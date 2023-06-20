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У пропавших в Атлантике на батискафе туристов осталось кислорода на 40 часов

Кислорода на пропавшем в Атлантическом океане туристическом батискафе «Титан» осталось на 40 часов. Об этом заявил представитель Береговой охраны США Джейми Фредерик (Jamie Frederick), его слова передает Sky News.

У пропавших в Атлантике на батискафе туристов осталось кислорода на 40 часов
© Lenta.ru

«Основываясь на первоначальных данных, воздуха осталось на 40-41 час», — сообщил он журналистам.

Таким образом, если аппарат не поврежден и до сих пор функционирует, кислород в батискафе закончится примерно в 13:30 мск в четверг, 22 июня.

Более того, Фредерик подчеркнул, что поисковые усилия пока не дали результатов.

Ранее стало известно, что Франция отправила корабль на поиски пропавшего в Атлантике туристического батискафа. Отмечается, что судно имеет на борту робота-разведчика, способного погружаться на большую глубину.

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