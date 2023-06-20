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Появилось видео водяного смерча в Сочи

Водяной смерч у берегов Сочи сняли на видео. Кадры с явлением опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

На видео попал вихрь, поднимающий в небо воду Черного моря.

При этом смерч возник всего в нескольких десятках метров от береговой черты. Согласно прогнозам синоптиков, опасность формирования смерчей на участке Магри — Веселое сохранится до конца 20 июня.

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