Появилось видео водяного смерча в Сочи
Водяной смерч у берегов Сочи сняли на видео. Кадры с явлением опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп».
На видео попал вихрь, поднимающий в небо воду Черного моря.
При этом смерч возник всего в нескольких десятках метров от береговой черты. Согласно прогнозам синоптиков, опасность формирования смерчей на участке Магри — Веселое сохранится до конца 20 июня.
Срочная новость
Пока вы не уснули: позиция Индии по конфликту на Украине и угроза для 2 млрд человекВ мире34 минуты назад10
Рамблер: главные новости