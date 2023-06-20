Пострадавшая после атаки дронов-камикадзе в Новой Каховке умерла
Женщина, пострадавшая в результате удара дрона-камикадзе по Новой Каховке во вторник, умерла в больнице, сообщили журналистам в оперштабе городского округа.
"Женщина, которая сегодня пострадала в результате удара дрона-камикадзе, в районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью", - сказал представитель оперштаба.
ВСУ во вторник атаковали Новую Каховку в Херсонской области дронами-камикадзе, были ранены три мирных жителя. Женщина находилась в тяжелом состоянии.
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