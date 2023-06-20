Работавшим на Собчак фигурантам дела о вымогательстве продлили арест

Тверской районный суд столицы продлил меру пресечения трем фигурантам уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом во вторник, 20 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, речь идет о бывшем коммерческом директоре журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кирилле Суханове, Ариане Кузнецове и третьем фигуранте дела Тамерлане Бигаеве. Все они просили о смягчении меры пресечения, указав, что находятся в СИЗО уже полгода, однако суд продлил им срок содержания в СИЗО. На заседание приехала Ксения Собчак, являвшаяся работодателем фигурантов уголовного дела.

Следствие полагает, что фигуранты вымогали у Чемезова миллионы за удаление постов в принадлежавшем Собчак Telegram-канале.