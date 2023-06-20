Слух об орудующем в российском регионе маньяке опровергли

сети стал распространяться слух о том, что в Шуйском районе Ивановской области якобы орудует маньяк. Управление МВД (УМВД) по региону опровергло эту информацию.

О том, что в российском регионе распространяются слухи о маньяке, якобы совершившем несколько убийств, 19 июня сообщил Telegram-канал «Ивановская область: треш и политика».

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«По Шуе и Шуйскому району поползли слухи о том, что там орудует маньяк. Есть изнасилования и убийства. Сами ничего по этому поводу сказать не можем, никакой информации нет. Но люди в панике», — говорится в публикации.

20 июня тот же Telegam-канал опубликовал скриншот сообщений, присланных администратору. Неизвестный отправитель заявил, что в Шуйском районе были убиты четыре человека. При этом сам автор сообщений отметил, что не уверен в подлинности этой информации. На тот факт, что эти утверждения могут быть фейковыми, указал и администратор Telegram-канала.

Перед тем, как в сети появились слухи о серийном убийце в Шуйском районе, в лесном массиве была найдена мертвой ранее пропавшая жительница города, отправившаяся в лес за грибами. Местные издания ранее писали, что, по оценке следствия, ее смерть носила криминальный характер.

Управление МВД России по Ивановской области 20 июня в своем официальном сообществе во «ВКонтакте» опровергло утверждения анонимного автора о четырех убийствах в Шуйском районе.

«На сегодняшний день зарегистрирован один криминальный факт гибели жительницы Шуи. Полиция работает над раскрытием этого преступления. Информация из цитаты не соответствует действительности», — заявили правоохранители.

20 июня информацию о том, что в Шуйском районе произошло несколько убийств, опровергло также Следственное управление Следственного комитета России по Ивановской области.

«В региональных средствах массовой информации и социальных сетях распространяются сведения о совершении на территории района иных насильственных преступлений (убийств и изнасилований). Данная информация не соответствует действительности, иных криминальных фактов смерти граждан не зарегистрировано», — говорится в заявлении.

Некоторые региональные СМИ сообщили о том, что в онлайн-сообществах Ивановской области ходят слухи о маньяке. Однако ряд изданий при этом привели опровержение этого слуха (1, 2, 3). Помимо того, утверждения о слухах о маньяке публиковали некоторые местные сообщества в соцсетях (1, 2).