Появились подробности о пассажирах пропавшего возле "Титаника" батискафа

На борту потерявшейся в Атлантическом океане субмарины находятся пять человек, суммарная стоимость их активов оценивается в 10 млрд долларов.

Один из них британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation. Его состояние оценивается в 1 млрд долларов. Также на борту находится один из самых богатых людей Пакистана Давуд и его сын Сулейман, их состояние оценивается в 8 млрд долларов, передает Lenta.ru со ссылкой на The Times.

Еще на борту находятся гендиректор компании OceanGate Раш Стоктон и французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе. Имя еще одного пассажира неизвестно.

Батискаф «Титан» ищут американские и канадские самолёты и корабли, также в океан сбрасывают гидроакустические буи, которые мониторят глубину почти на 4 тысячи метров. К спасательной операции, возможно, привлекут подводный беспилотник.

Среди версий аварии: неисправность системы электроснабжения, течь из-за высокого давления или же батискаф мог застрять в конструкциях «Титаника».

Напомним, компания OceanGate Expeditions подтвердила ранее исчезновение подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту, где затонул лайнер «Титаник».

19-20 июня мировые СМИ начали сообщать о катастрофе на море. Батискаф компании OceanGate Expeditions, на борту которого находился британский бизнесмен Хэмиш Хардин, пропал во время погружения к затонувшим обломкам «Титаника». Рассказываем об OceanGate, туристических экскурсиях к могиле самого известного корабля в истории и пропавшем батискафе.

Фирма OceanGate Expeditions была создана еще в 2009 году, однако экспедиции к «Титанику» она начала проводить значительно позже. Подводный аппарат компании впервые смог добраться до обломков корабля в 2021-м, после чего повторил это достижение в 2022 году. Согласно архивной копии официального сайта OceanGate, в 2023-м фирма планировала провести 18 экспедиций.

Погружение к обломкам «Титаника» совершается на фирменном батискафе Titan. По спецификациям производителя, плавательное средство способно погружаться на глубину до 4 000 метров. По словам CEO OceanGate Стоктона Раша, метод управления батискафом «похож на обычный лифт» — изнутри Titan контролируется нажатием всего одной кнопки.

Экскурсия к обломкам «Титаника», затонувшего примерно в 600 километрах от Ньюфаундленда, занимает около 10 дней, причем 8 из них проходят в море. При каждом погружении на борту Titan находятся пять человек: пилот батискафа, «специалист по контенту» и три пассажира — стоимость одного посадочного места составляет $250 000 без учета транспорта и проживания.

По информации CBS, в 2022 году репортер издания принял участие в одной из экскурсий. Но перед погружением он должен был подписать документ, в котором говорилось, что Titan — «экспериментальный аппарат, не получивший одобрение каких-либо регуляторных органов». Однако позднее Раш возразил, что герметичная капсула, поддерживающая давление под водой, разработана при поддержке Boeing и NASA.

При возникновении технических проблем Titan должен автоматически всплыть на поверхность. Согласно веб-сайту OceanGate, встроенные меры жизнеобеспечения батискафа рассчитаны на 96 часов, поэтому поисково-спасательные мероприятия жестко ограничены по времени.

На борту подводной лодки, застрявшей недалеко от места крушения «Титаника» в Атлантическом океане, находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, сообщает BBC. Как уточнили в издании, 58-летний мужчина ранее уже летал в космос а его имя было трижды занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо этого, на борту батискафа находятся предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика OceanGate Стоктон Раш. Источники BBC уточняют, что спасатели продолжают поиски подлодки в океане, однако пока никаких признаков судна обнаружено не было.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.

Утром 20 июня один из туристов, якобы находившийся на борту исследовательского батискафа, вышел на связь и заявил, что с ним все хорошо. Этим туристом является Рори Голден, исследователь из Ирландии. Он заявил, что все члены экипажа ожидают спасателей. При этом источники BBC о нем не упоминают.

Бывший контр-адмирал ВМС Великобритании Крис Пэрри выразил опасения относительно того, что пропавший в районе места крушения лайнера «Титаник» батискаф мог застрять среди обломков затонувшего корабля, пишет газета Mirror. Пэрри также заметил, что оценки оставшегося кислорода на борту субмарины вызывают «глубокую тревогу».

Батискаф мог оказаться в ловушке среди обломков «Титаника». Это могло бы привести к катастрофическому несчастному случаю, — выразил свою обеспокоенность Пэрри.

Пэрри считает, что «благоприятный» сценарий пропажи батискафа может заключаться в том, что субмарина находится в рабочем состоянии, но по какой-то причине потеряла связь с поверхностью.

Тем временем, Шон Тортора, бывший капитан корабля для аварийного спасения, выразил сомнения относительно возможности своевременного обнаружения судна. Он подчеркнул, что запасы кислорода на борту должны иссякнуть примерно в 8:00 по московскому времени 22 июня.

Адмирал Джон Могер рассказал Daily Mail, что у застрявших на борту подводного аппарата, который пропал в районе обломков «Титаника» в Атлантике, осталось воздуха на трое суток. По его словам, на пропавшем батискафе запаса кислорода хватает на 96 часов. С момента начала спасательной операции прошло более 30 часов.

Субмарина имеет возможность быть под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. Прошло уже более 30 часов спасательной операции, однако судно в водах Ньюфаундленда, где затонул «Титаник», так и не нашли, — сказал Могер.

Он добавил, что для поисков используются военный вертолет C-130 и патрульный самолет P-8. По его словам, операция по спасению осложняется тем, что батискаф преодолел большое расстояние прежде, чем пропасть.

Власти Соединенных Штатов не дали разрешение британской компании направить в Атлантику специальный аппарат, способный поднять с большой глубины пропавший батискаф "Титан" с пятью людьми на борту. Об этом сообщила во вторник британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее информации, команда из семи экспертов компании Magellan Limited, специализирующейся на исследовании больших глубин и подводных съемках, была готова вылететь с оборудованием из аэропорта Нормандских островов еще в 19:00 (21:00 мск) понедельника. Для этого фирма, зарегистрированная на острове Гернси в проливе Ла-Манш, получила необходимое разрешение Министерства обороны Великобритании. Однако, как говорится в статье, они также должны были получить разрешение от американской стороны для доступа в район, расположенный в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда. Здесь пропала связь с аппаратом, который спустился для осмотра обломков лайнера "Титаник".

Необходимость срочной помощи

Издание цитирует бывшего президента компании из Атланты (штат Джорджия) под названием RMS Titanic (RMST) Бреттона Ханчака, который сотрудничал в прошлом с компанией Magellan. По его словам, американские власти указали на то, что предпочли бы использовать базирующийся в Нью-Йорке глубоководный аппарат, который способен опуститься на глубину 3 км. Батискаф же компании Magellan, по его словам, способен работать на глубинах до 5 км. Обломки же "Титаника" лежат на глубине 3,8 км.

"У нас есть граждане Великобритании, Франции и США на борту [батискафа], и важна каждая минута. Это не рациональное решение, это единственный аппарат, который у нас есть с лебедкой, и ребята - эксперты в этой отрасли, - заявил Ханчак газете. - Почему не попробовать оба судна? Чем больше помощи мы получим, тем лучше".

В мае компания Magellan создала первую цифровую копию парохода "Титаник", затонувшего в водах Северной Атлантики в 1912 году. При помощи дистанционно управляемых подводных аппаратов ее специалисты создали 3D-модель судна. В партнерстве с телевизионной компанией Atlantic Productions они засняли в большом разрешении все детали лайнера - от его обшивки и гигантских винтов до так и не открытых бутылок шампанского и десятков пар обуви, которые никогда более не были использованы.

Шансы на спасение членов экипажа подлодки, застрявшей в Атлантическом океане недалеко от места крушения «Титаника», близки к нулю, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, успех спасательной операции зависит от того, есть ли дополнительный аппарат со шлюзом. Эксперт также подчеркнул, что для вызволения туристов нужно много времени и подходящая погода. При условии того, что подлодка могла затонуть на глубине около 4 км, спасение людей практически невозможно, уверен он.

На такой глубине, с учетом гидрокосмоса, давления, спасение зависит от того, есть ли резервный аппарат со шлюзом, чтобы людей забирать. Там глубина 4 км. Нужно еще туда дойти, иметь подходящий аппарат, пришвартоваться, еще чтобы была хорошая погода, не штормило. А время идет. Я думаю, шансы на спасение близки к нулю. Пассажиры пытались наверняка что-то сделать. Надежда умирает последней, но шансов очень мало, — выразил мнение Дандыкин.

Спасти экипаж, находящийся внутри туристического батискафа на глубине более 3,5 километра, не удастся, если только сам аппарат не всплывет на поверхность, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

"В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов. – Прим. ред.). Оперативно прийти в этот район и погрузиться на другом батискафе – это нереально", – передает слова океанолога РИА Новости.

По его словам, самым сложным моментом в проведении спасательной операции является глубина, на которой находится подводный аппарат. Провести операцию по спасению при таких условиях еще никому не удавалось.

"На такой глубине, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению", – отметил Мухаметов.