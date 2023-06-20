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США запретили британской компании спасать пропавший в Атлантике батискаф

Власти США запретили компании из Великобритании Magellan Limited направить в Атлантику специальный аппарат, способный поднять с большой глубины пропавший батискаф с туристами. Об этом пишет Daily Telegraph.

США запретили британской компании спасать батискаф у "Титаника"
© Lenta.ru

Так, по данным издания, группа из семи экспертов британской фирмы, специализирующейся на подводных съемках и исследовании больших глубин, выразила готовность отправиться с оборудованием на поиски и спасение батискафа еще в 19:00 (21:00 мск) понедельника, 19 июня.

Отмечается, что этот вопрос компания обговорила с Министерством обороны Великобритании. Однако разрешение для доступа в район, расположенный в 600 километрах от побережья канадского Ньюфаундленда, фирма должна была получить и от американской стороны.

По словам бывшего президента компании из Атланты (штат Джорджия) RMS Titanic (RMST) Бреттона Ханчака (Bretton Hunchak), в прошлом сотрудничавшего с Magellan, власти США заявили, что предпочли бы использовать базирующийся в Нью-Йорке глубоководный аппарат. Он способен опускаться на глубину три километра.

В это же время аппарат британской фирмы может работать на глубинах до пяти километров. А пропавший батискаф, предположительно, находится на глубине 3,8 километра. «На борту [батискафа] граждане Великобритании, Франции и США, и важна каждая минута, — указал Ханчак. — Это не рациональное решение. Почему не попробовать оба судна? Чем больше помощи мы получим, тем лучше».

Ранее в июне сообщалось, что спасти экипаж батискафа, пропавшего в Атлантическом океане, будет невозможно, если он сам не всплывет. Шансы на спасение аппарата и находящихся в нем туристов оценил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

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