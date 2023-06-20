Летевший в Екатеринбург самолет сменил курс и сел в другом месте

Пассажирский самолет, летевший из турецкой Антальи в Екатеринбург, резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом KP.RU («КП») рассказала пассажирка рейса.

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Инцидент произошел во вторник, 20 июня, с лайнером российской авиакомпании Azur Air. Отмечается, что воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Причина приземления стала непогода на Среднем Урале.

«Насколько я знаю, мы тут ненадолго задержимся, — заявила собеседница издания. — Будет дозаправка и полетим дальше. Говорят, ожидайте информацию о дальнейших действиях».