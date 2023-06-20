В Татарстане двух сотрудниц банка осудили за хищение 40 млн рублей

"В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в краже и мошенничестве в особо крупном размере. <…> Свою вину подсудимые частично признали. Суд назначил заведующей кассой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, второй соучастнице - 4 года в колонии общего режима", - говорится в сообщении.