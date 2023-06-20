$84.23+0.2592.07+0.28

В Канаде в реку упал вертолет ВВС страны

Два человека пропали без вести в результате падения в реку транспортного вертолета CH-147F Chinook ВВС Канады. Об этом во вторник сообщила пресс-служба канадского Минобороны.

В Канаде в реку упал вертолет ВВС страны
© Wikipedia

Инцидент произошел утром во вторник недалеко от военной базы в городе Петавава (провинция Онтарио) во время тренировочного полета. Вертолет упал в реку Оттава. На борту находились четверо военнослужащих, двоих удалось быстро обнаружить и спасти, поиски двух членов экипажа продолжаются.

К поисковой операции подключена также местная полиция и пожарные.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители