В Канаде в реку упал вертолет ВВС страны

Два человека пропали без вести в результате падения в реку транспортного вертолета CH-147F Chinook ВВС Канады. Об этом во вторник сообщила пресс-служба канадского Минобороны.

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Инцидент произошел утром во вторник недалеко от военной базы в городе Петавава (провинция Онтарио) во время тренировочного полета. Вертолет упал в реку Оттава. На борту находились четверо военнослужащих, двоих удалось быстро обнаружить и спасти, поиски двух членов экипажа продолжаются.