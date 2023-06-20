В Москве в промзоне бывшего завода нашли две мины и взрыватель

"На Автозаводской улице в промзоне бывшего завода обнаружены снаряды - предположительно, две мины и взрыватель. Недалеко от места обнаружения находятся колледж, школа и детский сад. Сейчас территорию оцепили в целях безопасности. На месте работают специалисты", - сказал собеседник агентства.