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В Москве в промзоне бывшего завода нашли две мины и взрыватель

Две мины и взрыватель нашли в промышленной зоне бывшего завода на Автозаводской улице в Москве, территория оцеплена. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

В Москве в промзоне бывшего завода нашли две мины и взрыватель
© РИА Новости

"На Автозаводской улице в промзоне бывшего завода обнаружены снаряды - предположительно, две мины и взрыватель. Недалеко от места обнаружения находятся колледж, школа и детский сад. Сейчас территорию оцепили в целях безопасности. На месте работают специалисты", - сказал собеседник агентства.

По итогам проверки будет установлено, представляют ли обнаруженные снаряды опасность или нет, а также их принадлежность.

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