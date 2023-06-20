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МВД объявило в розыск попросившего убежище в Литве россиянина

МВД России объявило в розыск 26-летнего россиянина Дмитрия Мишова, назвавшего себя лейтенантом Военно-воздушных сил РФ и попросившего себе убежище в Литве. Об этом сообщает ТАСС.

МВД объявило в розыск попросившего убежище в Литве россиянина
© РИА Новости

По какой именно статье его разыскивает полиция, пока не уточняется.

Как ранее сообщало издание РБК, 28 мая назвавший себя военным летчиком мужчина бежал из России и обратился в вильнюсское отделение Департамента миграции, в котором просил убежища в Литве.

После этого ему разрешили находиться в этой стране и свободно передвигаться по ее территории, пока власти рассматривают его прошение.

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