Спасатели обнаружили жительницу Бурятии, пропавшую 18 дней назад

В Бурятии нашли живой девушку, которая блуждала по лесу в Тункинском районе 18 дней назад. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС пишет РИА Новости.

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По данным ведомства, девушка пошла в лес собирать дикоросы и заблудилась.

«18 дней она бродила в лесу (…) Сегодня, в 17:15 по местному времени (12:15 мск), в 15 километрах от местности Дарки девушка была найдена спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы», - отметили в МЧС.

За время ее поисков было обследовано свыше 130 квадратных километров леса. Жительницу Бурятии передали врачам в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Колумбии удалось найти четверых детей в возрасте 13, 9, 4 лет и одного года, которые сумели выжить после авиакатастрофы в лесах Амазонки. Самолет Cessna, на котором дети летели со своей матерью, разбился 1 мая. Однако его нашли в джунглях лишь спустя две недели. Изначально на борту находились восемь человек. Четверо взрослых, включая пилота, погибли, а дети пропали без вести.