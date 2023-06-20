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Названа причина пожара на пороховом заводе в Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров назвал человеческий фактор причиной пожара на пороховом заводе, передает ТАСС.

Глава Тамбовской области назвал причину пожара на пороховом заводе
© РИА Новости

Он опроверг данные о том, что это теракт. Вместе с тем Егоров подтвердил, что в результате хлопка с возгоранием на пороховом заводе есть погибшие. Глава Тамбовской области указал на отсутствие угрозы сотрудникам и жителям соседних населенных пунктов. Он добавил, что предприятие работает штатно.

Днем 20 июня на пороховом заводе в Тамбовской области произошел взрыв и начался пожар. Возгорание произошло на заводе в городе Котовск. По данным ТАСС, площадь пожара составила один квадратный метр. На месте происшествия работают четыре пожарных расчета. Также агентству сообщили в экстренных службах, что в результате инцидента погибли четыре человека, еще двое пострадали.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в Егорьевском районе региона тушат пожар площадью 1200 гектаров.

Он отметил, что несколько дней назад в Егорьевском районе края ликвидировали крупный пожар в Ракитовском лесничестве, а теперь начинается новый - в Лебяжинском лесничестве.

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