Прокурор попросил 7 лет колонии за ложный донос на банду Цапков

Гособвинитель просит суд назначить 7 лет колонии бизнесмену Александру Исюку, который обвиняется в заведомо ложном доносе на членов банды Цапков, в ходе прения сторон в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"В совокупности [гособвинитель попросил] 7 лет колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Исюк подавал заведомо ложное заявление о вымогательстве 70 млн рублей бандой Цапков, было возбуждено уголовное дело в 2019 году. В 2021 году уголовное преследование было прекращено, поскольку, по версии следствия, Исюк подделал предоставленные документы. В настоящее время суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело о ложном доносе Исюка в отношении Цеповяза и Стришней.