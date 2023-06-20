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В Нижегородской области еще один человек отравился напитком «Мистер сидр»

В Нижегородской области мужчина выпил напиток «Мистер сидр», купленный неделю назад, и отравился. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

В Нижегородской области еще один человек отравился сидром
© Газета.Ru

По предварительным данным, в Кстовскую центральную районную больницу поступил мужчина, у которого наблюдались симптомы отравления метанолом. Лабраторные исследования подтвердили диагноз, после чего пациент был экстренно переведен в областной токсикологический центр городской больницы № 33 Нижнего Новгорода.

Было установлено, что мужчина выпил напиток «Мистер сидр» вечером 19 июня 2023 года, хотя купил его за неделю до этого.

Согласно данным от 10 июня 2023 года, в Нижегородской области три человека скончались от употребления суррогатного алкоголя, в том числе сотрудница полиции. Мать двоих детей-двойняшек две недели находилась в коме, но, несмотря на усилия врачей, умерла.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что от суррогатного алкоголя в стране с 3 июня пострадали 106 человек, включая пятерых детей. Он отметил, что от отравления метанолом погибли 35 человек, включая одного ребенка.

3 июня 2023 года стали поступать сообщения об отравлении россиян в нескольких регионах страны метанолом. Было установлено, что они выпили разливной напиток, произведенный компанией «Анди» в Самарской области.

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