Под Тамбовом загорелся пороховой завод, есть погибшие

Днем 20 июня на пороховом заводе в Тамбовской области начался пожар и произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Возгорание произошло на заводе в городе Котовск. Портал «ПроТамбов» передает, что есть погибшие. Телеграм-канал ТАСС сообщил о четырех погибших.

По данным СМИ, площадь пожара составила один квадратный метр. На месте происшествия работают четыре пожарных расчета. Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного в 14:10, затем вспыхнул пожар.

«Коммерсант» писал, что завод в Котовске выпускает «боеприпасы и химию для военных», в том числе «всю номенклатуру специальных изделий для артиллерийских систем» и пироксилиновый порох для патронов стрелкового оружия.