Под Тамбовом загорелся пороховой завод, есть погибшие

В Тамбовской области загорелся пороховой завод
Днем 20 июня на пороховом заводе в Тамбовской области начался пожар и произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Возгорание произошло на заводе в городе Котовск. Портал «ПроТамбов» передает, что есть погибшие. Телеграм-канал ТАСС сообщил о четырех погибших.
По данным СМИ, площадь пожара составила один квадратный метр. На месте происшествия работают четыре пожарных расчета. Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного в 14:10, затем вспыхнул пожар.
«Коммерсант» писал, что завод в Котовске выпускает «боеприпасы и химию для военных», в том числе «всю номенклатуру специальных изделий для артиллерийских систем» и пироксилиновый порох для патронов стрелкового оружия.
В январе-июле 2022 года завод нарастил производство на 34 процента на фоне спецоперации.
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