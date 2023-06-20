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В Тамбовской области загорелся пороховой завод

Днем 20 июня на пороховом заводе в Тамбовской области начался пожар и произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Под Тамбовом загорелся пороховой завод, есть погибшие
© ТАСС

Возгорание произошло на заводе в городе Котовск. Портал «ПроТамбов» передает, что есть погибшие. Телеграм-канал ТАСС сообщил о четырех погибших.

По данным СМИ, площадь пожара составила один квадратный метр. На месте происшествия работают четыре пожарных расчета. Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного в 14:10, затем вспыхнул пожар.

«Коммерсант» писал, что завод в Котовске выпускает «боеприпасы и химию для военных», в том числе «всю номенклатуру специальных изделий для артиллерийских систем» и пироксилиновый порох для патронов стрелкового оружия.

В январе-июле 2022 года завод нарастил производство на 34 процента на фоне спецоперации.

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