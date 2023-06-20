Интроскоп зажевал руку ребенка в московском метро

В московской подземке дошкольник решил проверить, как работает досмотровое оборудование — интроскоп с подвижной лентой для передвижения багажа. Инцидент произошел в считанные секунды, пока мать мальчика отвлекалась на проверку баланса проездной карты. Ребенок присел под аппарат, чтобы изучить его дно, и решил проверить мобильный механизм рукой. Руку затянуло ходом подвижной ленты.
Мать тут же бросилась к сыну и начала звать на помощь. Оператор интроскопа подбежал к аппарату и остановил движущуюся ленту.
14 июня в Санкт-Петербурге пострадал четырехлетний ребенок, ногу которого затянуло в плотно эскалатора. Ребенок был госпитализирован с глубокой рваной раной. Инцидент произошел на станции метро «Владимирская». Правая нога малыша попала в механизм на выходе с эскалатора. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой, его состояние врачи оценили как удовлетворительное.
В начале января в Москве 11-летнему ребенку зажало голову на эскалаторе станции «Окружная». Мальчику диагностировали многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, а также ушибы мягких тканей головы и лица.
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