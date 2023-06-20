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В Тамбовской области произошел пожар на территории порохового завода

Сообщение о взрыве в городе Котовске Тамбовской области поступило в ГУ МЧС днем во вторник. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Под Тамбовом загорелся пороховой завод
© РИА Новости

"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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