Под Тамбовом загорелся пороховой завод

Сообщение о взрыве в городе Котовске Тамбовской области поступило в ГУ МЧС днем во вторник. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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