Частные жилые дома в селах Брянской области Азаровка и Курковичи попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам местных жителе, всего было зафиксировано около пяти прилетов. В результате пострадали ома и хозпостройки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 20 июня сообщалось, что удары украинских войск пришлись по селу Брахлов в Брянской области.

В этот же день ранее Telegram-канал Mash сообщал об обстреле села Новая Погощь в регионе.