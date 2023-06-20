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Mash: брянские села Азаровка и Курковичи попали под обстрел ВСУ

Частные жилые дома в селах Брянской области Азаровка и Курковичи попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

Два брянских села попали под обстрел ВСУ
© Телеграм-канал «Новости Брянска»

По словам местных жителе, всего было зафиксировано около пяти прилетов. В результате пострадали ома и хозпостройки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 20 июня сообщалось, что удары украинских войск пришлись по селу Брахлов в Брянской области.

В этот же день ранее Telegram-канал Mash сообщал об обстреле села Новая Погощь в регионе.

30 июня Брянская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ. На этот раз снаряды попали по населенному пункту Суземка, из-за чего погибли два местных жителя. Также повреждены жилые дома — один полностью разрушен. За эту неделю это не первая атака на регион.

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