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Два самолета столкнулись на взлетной полосе и попали на видео

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бостона и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что припаркованный лайнер Delta ждал вылета в Детройт, когда самолет United Airlines перед взлетом случайно зацепил крылом его хвост. На кадрах, снятых пассажиром рейса, видно, как воздушное судно медленно приближается к другому лайнеру.

«Этого не будет, этого не будет», — повторяет автор ролика за кадром за секунды до столкновения.

Ранее в июне российский самолет столкнулся с птицами во время посадки. Инцидент произошел с воздушным судном, направлявшимся из Москвы в Ульяновск.

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