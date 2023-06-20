Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Бостона и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что припаркованный лайнер Delta ждал вылета в Детройт, когда самолет United Airlines перед взлетом случайно зацепил крылом его хвост. На кадрах, снятых пассажиром рейса, видно, как воздушное судно медленно приближается к другому лайнеру.

«Этого не будет, этого не будет», — повторяет автор ролика за кадром за секунды до столкновения.