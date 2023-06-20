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ФСБ: в Саранске задержана уроженка Украины по подозрению в госизмене

В Саранске задержали уроженку Украины, причастную к государственной измене в интересах службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Мордовии.

В сообщении говорится, что «женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ».

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Как утверждается, задержанная в качестве подозреваемой полностью признала вину. Отмечается, что сейчас решают вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Нальчике был задержан 44-летний гражданин Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ.

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