Подпольные производства этилового спирта в Ярославской области

В Ярославском и Гаврилов-Ямском районах Ярославской области выявили два цеха, где незаконно выпускали этиловый спирт. Изъято более 13 тыс. л контрафактной продукции, в отношении двух организаторов подпольного производства возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

"На основании полученных материалов следственным управлением УМВД России по Ярославской области в отношении организаторов преступной деятельности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что сотрудниками ФСБ были выявлены два производственных цеха, в которых было изъято свыше 3 тыс. л этилового спирта и более 10 тыс. л спиртосодержащей продукции. Лицензии на производство этилового спирта у организаторов не было.