Индиец попытался нелегально ввезти в Россию более 80 крупных бриллиантов и изумрудов

Индиец попытался ввезти в Россию крупную нелегальную партию драгоценных камней. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС), сотрудники таможни изъяли более 80 бриллиантов и изумрудов общим весом около 500 карат в московском аэропорту Внуково.

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Иностранец прибыл в страну из Дубая. Таможенники остановили его на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. При сканировании чемодана инспекторы обнаружили в нем 35 зеленых полупрозрачных камней, которые были упакованы в полимерные пакеты.

На вопрос о наличии при себе иных драгоценностей мужчина ответил отрицательно, после чего в ходе личного досмотра в карманах рубашки пассажира нашли еще 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также семь пакетов, наполненных более мелкими камнями.