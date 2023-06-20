Индиец попытался нелегально ввезти в Россию более 80 крупных бриллиантов и изумрудов
Индиец попытался ввезти в Россию крупную нелегальную партию драгоценных камней. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС), сотрудники таможни изъяли более 80 бриллиантов и изумрудов общим весом около 500 карат в московском аэропорту Внуково.
Иностранец прибыл в страну из Дубая. Таможенники остановили его на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. При сканировании чемодана инспекторы обнаружили в нем 35 зеленых полупрозрачных камней, которые были упакованы в полимерные пакеты.
На вопрос о наличии при себе иных драгоценностей мужчина ответил отрицательно, после чего в ходе личного досмотра в карманах рубашки пассажира нашли еще 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также семь пакетов, наполненных более мелкими камнями.
Всего в контрабандном грузе оказались более 80 крупных бриллиантов и изумрудов. Все драгоценности изъяли и отправили на экспертизу. Расследование по факту происшествия продолжается.