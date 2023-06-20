$83.99+0.3491.80+0.16

Индиец попытался нелегально ввезти в Россию более 80 крупных бриллиантов и изумрудов

Индиец попытался ввезти в Россию крупную нелегальную партию драгоценных камней. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС), сотрудники таможни изъяли более 80 бриллиантов и изумрудов общим весом около 500 карат в московском аэропорту Внуково.

Индиец попытался нелегально ввезти в Россию более 80 крупных бриллиантов и изумрудов
© Unsplash

Иностранец прибыл в страну из Дубая. Таможенники остановили его на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. При сканировании чемодана инспекторы обнаружили в нем 35 зеленых полупрозрачных камней, которые были упакованы в полимерные пакеты.

На вопрос о наличии при себе иных драгоценностей мужчина ответил отрицательно, после чего в ходе личного досмотра в карманах рубашки пассажира нашли еще 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат, а также семь пакетов, наполненных более мелкими камнями.

Всего в контрабандном грузе оказались более 80 крупных бриллиантов и изумрудов. Все драгоценности изъяли и отправили на экспертизу. Расследование по факту происшествия продолжается.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители