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Российские школьники массово отравились в загородном лагере

Школьники из Екатеринбурга массово отравились в загородном лагере имени А. Гайдара под Первоуральском. Об этом региональному порталу E1.ru рассказала мать одного из пострадавших.

Школьники массово отравились в загородном лагере
© РИА Новости

Россиянка пояснила, что ее сына сначала тошнило, а затем у него поднялась температура. По словам женщины, медпункт при загородном лагере переполнен.

«Детей рвет по очереди, руководство замалчивает все, подростки сами жалуются и просят забрать их домой», — поделилась она в разговоре с изданием.

Представители регионального Роспотребнадзора вспышку кишечной инфекции отрицают. При этом в службе подтвердили, что несовершеннолетние обращались к медработникам в учреждении с болями в животе и тошнотой.

Санврачи уже организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе пятеро подростков отравились алкогольными напитками и лекарством на вечеринке. Региональная прокуратура начала проверку.

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