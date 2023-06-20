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На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в Туапсинском районе в 30 км от берега, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

На Кубани произошло землетрясение
© ТАСС

"Туапсинский район - в 30 км от берега на глубине 5 км сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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