Вооруженного россиянина задержали за серию разбойных нападений на двух женщин

Столичная полиция задержала 41-летнего жителя Подмосковья по подозрению в серии вооруженных разбойных нападений на двух женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, мужчина с сообщниками неоднократно приходил в квартиру, где проживают женщины, и, угрожая им пистолетом и автоматом, отнимал у них деньги.

У задержанного в автомобиле полицейские нашли пистолет, 44 патрона, охолощенный автомат отечественного производства, 15 патронов светозвукового действия и 250 тысяч рублей.