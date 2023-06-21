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Вооруженного россиянина задержали за серию разбойных нападений на двух женщин

Столичная полиция задержала 41-летнего жителя Подмосковья по подозрению в серии вооруженных разбойных нападений на двух женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Вооруженного россиянина задержали за серию разбойных нападений на двух женщин
© РИА Новости

По данным ведомства, мужчина с сообщниками неоднократно приходил в квартиру, где проживают женщины, и, угрожая им пистолетом и автоматом, отнимал у них деньги.

У задержанного в автомобиле полицейские нашли пистолет, 44 патрона, охолощенный автомат отечественного производства, 15 патронов светозвукового действия и 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемый арестован. Сотрудники полиции устанавливают личности его сообщников.

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