Суд вынес приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево Superjet

Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы в колонии-поселении командира экипажа Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, совершившего в мае 2019 года в «Шереметьеве» жесткую посадку самолета, в результате которой погиб 41 человек.

Он был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

После оглашения приговора находившийся под подпиской о невыезде подсудимый был взять под стражу в зале суда.

По версии следствия, командир воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, вечером 5 мая 2019 года после возвращения самолета в аэропорт «Шереметьево» «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу». Это произошло после того, как в самолет попала молния, и пилот перешел на ручное управление. Самолет загорелся и разрушился, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

По мнению обвинения, причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к тому, что самолет дважды «отскочил» от взлетно-посадочной полосы, это вызвало запредельные перегрузки лайнера, разрушение самолета и его систем, пожар и гибель людей. По мнению экспертов, командиру лайнера следовало уйти на второй круг.

В ходе судебного процесса, который длился с мая 2020 года, подсудимый вину отрицал. Защита ссылалась на то, что пожар произошел из-за технических неполадок и конструктивных недостатков, в частности, из-за неправильно сконструированной стойки шасси, которая подломилась (а должна была сложиться). В результате она пробила топливный бак, что вызвало пожар.