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Причиной пожара в крупнейшем парке развлечений ФРГ стал технический дефект

Техническая неисправность скорее всего стала причиной пожара в крупнейшем парке развлечений в Германии - "Европа-парке", из которого накануне эвакуировали 25 тыс. посетителей. Об этом сообщила во вторник местная полиция.

Названа причина пожара в крупнейшем парке развлечений ФРГ
© кадр видео

"По первоначальным оценкам полиции, существует высокая вероятность того, что причиной возгорания стал технический сбой", - говорится в сообщении.

Предположительно, серьезного ущерба удалось избежать - горело одно из технических помещений. По данным журнала Der Spiegel, парк уже открылся и работает в обычном режиме. "Европа-парк" - крупнейший парк развлечений в Германии. Находится на юго-западе страны недалеко от границы с Францией. Его площадь составляет 100 га. Ежегодно его посещают 5,5 млн человек.

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