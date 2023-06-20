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В российском поселке рабочих завалило в шахте

В Вишневогорске Челябинской области двух рабочих завалило в шахте Маукского рудника. Информацию о происшествии в российском поселке подтвердили порталу 74.ru на предприятии.

В российском поселке рабочих завалило в шахте
© Lenta.ru

Инцидент произошел еще 16 июня. Пострадавших мужчин оперативно госпитализировали.

«При выполнении работ по оборке заколов отслоился кусок горной массы, в результате пострадали два проходчика. <...> Полученные травмы не представляют опасности для жизни», — отметил главный инженер АО «Маукский рудник» Максим Малов.

Он подчеркнул, что руководство предприятия сотрудничает с надзорными и правоохранительными органами для установления обстоятельств случившегося. Кроме того, по словам Малова, ведется внутреннее расследование.

На руднике пояснили, что у одного из рабочих была диагностирована черепно-мозговая травма, у второго — перелом стоп.

По сведениям 74.ru, после чп в шахте АО «Маукский рудник» региональное управление Следственного комитета России организовало проверку.

1 июня стало известно, что в Ростовской области в штреке шахты «Октябрьская-Южная» обрушилась порода. По данным МЧС, в момент обрушения внутри шахты находились десять человек, они сумели самостоятельно выбраться на поверхность.

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