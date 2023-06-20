Shot: неизвестный устроил взрыв в отделении банка в Химках

Shot: неизвестный устроил взрыв в отделении банка в подмосковных Химках
В отделении банка в подмосковных Химках произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации Telegram-канала, в отделение банка ворвался неизвестный мужчина, после чего там произошел взрыв.
«Мужчина ворвался в здание на Московской улице, после чего внутри раздался взрыв. Он действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними в мессенджере прямо во время преступления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестного задержал прохожий. На месте происшествия работают экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
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