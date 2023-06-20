В отделении банка в подмосковных Химках произошел взрыв
В отделении банка в подмосковных Химках произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации Telegram-канала, в отделение банка ворвался неизвестный мужчина, после чего там произошел взрыв.
«Мужчина ворвался в здание на Московской улице, после чего внутри раздался взрыв. Он действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними в мессенджере прямо во время преступления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестного задержал прохожий. На месте происшествия работают экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в многоквартирном доме в Новой Москве, который атаковал украинский БПЛА.
Возгорание произошло от свечи в квартире на 21 этаже, пока хозяйка принимала душ.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что многоквартирные дома, в которые попали беспилотники, были дополнительно обследованы на предмет возможных скрытых повреждений.