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В отделении банка в подмосковных Химках произошел взрыв

В отделении банка в подмосковных Химках произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, в отделение банка ворвался неизвестный мужчина, после чего там произошел взрыв.

«Мужчина ворвался в здание на Московской улице, после чего внутри раздался взрыв. Он действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними в мессенджере прямо во время преступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестного задержал прохожий. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в многоквартирном доме в Новой Москве, который атаковал украинский БПЛА.

Возгорание произошло от свечи в квартире на 21 этаже, пока хозяйка принимала душ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что многоквартирные дома, в которые попали беспилотники, были дополнительно обследованы на предмет возможных скрытых повреждений.

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