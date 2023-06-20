В Нальчике задержан гражданин Украины по подозрению в шпионаже
В Нальчике был задержан 44-летний гражданин Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», - утверждают в ЦОС.
Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Преступнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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В ФСБ уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия еще ведутся.
6 июня ФСБ России сообщила о задержании жителя Приморского края, который подозревается в совершении государственной измены за шпионаж в интересах украинской военной разведки.