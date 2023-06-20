В Новой Москве загорелась атакованная беспилотником в мае многоэтажка

В Новой Москве произошел пожар в многоэтажном доме, который в мае был атакован украинским беспилотником. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

В жилом здании на улице Атласова произошло возгорания от свечи, пока женщина в квартире на 21 этаже принимала душ. Ее спасли.

Утром 30 мая восемь украинских БПЛА атаковали Москву. Три из них были подавлены средствами РЭБ, пять — сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье.