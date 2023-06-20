Эксперт назвал причину пропажи батискафа у обломков «Титаника»

Пропавший у обломков «Титаника» батискаф мог запутаться и застрять на глубине, заявил NEWS.ru капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что аппарат потерял возможность всплывать, а у пассажиров остались только коммуникативные возможности.

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Я думаю, батискаф мог запутаться в обломках «Титаника» и застрять на глубине, если пилот не очень владеет ситуацией. Были случаи, когда и аквалангисты залезали внутрь и погибали. Скорее всего, аппарат потерял возможность всплывать, он обездвижен, у людей остались только коммуникативные возможности, — считает Дандыкин.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. Известно, что на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. Отмечается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.