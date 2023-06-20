Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 101

В Братске от отравления шаурмой пострадал 101 человек, включая 22 детей. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале.

По данным властей, 51 пострадавший остается в больницах. Кобзев подчеркнул, что тяжелых случаев отравления нет и семерых пациентов уже выписали.

Специалисты иркутского управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они пришли к выводу, что в кафе, где готовили шаурму, были нарушены процесс приготовления, условия хранения и не соблюдалась личная гигиена работников.

О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно 14 июня. У пострадавших жителей города диагностировали острую кишечную инфекцию.

Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).