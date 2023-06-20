Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 101

Количество отравившихся шаурмой в Братске превысило сто человек
В Братске от отравления шаурмой пострадал 101 человек, включая 22 детей. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале.
По данным властей, 51 пострадавший остается в больницах. Кобзев подчеркнул, что тяжелых случаев отравления нет и семерых пациентов уже выписали.
Специалисты иркутского управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они пришли к выводу, что в кафе, где готовили шаурму, были нарушены процесс приготовления, условия хранения и не соблюдалась личная гигиена работников.
О массовом отравлении шаурмой в Братске стало известно 14 июня. У пострадавших жителей города диагностировали острую кишечную инфекцию.
Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).
По этому делу следователи задержали индивидуального предпринимателя, владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу». 19 июня его отправили под домашний арест.
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