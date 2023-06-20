Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 101

Число россиян, которые обратились за медицинской помощью с признаками отравления после съеденной шаурмы в Братске, выросло до 101. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — пояснил глава региона.

При этом госпитализация потребовалась 51 пострадавшему. Губернатор отметил, что тяжелых случаев отравления нет, на данный момент семь человек уже выписали.

Он добавил, что расследование массового отравления проходит под контролем прокуратуры. Специалисты Роспотребнадзора выявили, что в кафе был нарушен процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, а также отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены сотрудников заведения.