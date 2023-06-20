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Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 101

Число россиян, которые обратились за медицинской помощью с признаками отравления после съеденной шаурмы в Братске, выросло до 101. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Число отравившихся шаурмой россиян выросло до 101
© РИА Новости

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — пояснил глава региона.

При этом госпитализация потребовалась 51 пострадавшему. Губернатор отметил, что тяжелых случаев отравления нет, на данный момент семь человек уже выписали.

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Он добавил, что расследование массового отравления проходит под контролем прокуратуры. Специалисты Роспотребнадзора выявили, что в кафе был нарушен процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов, а также отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены сотрудников заведения.

Ранее сообщалось, что причиной отравления россиян в кафе стала бактерия сальмонелла. Заведения общепита временно закрыли, а Следственный комитет возбудил уголовное дело, владельца кафе задержали.

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