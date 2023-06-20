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Российский город ушел под воду после сильного ливня

Город Балаклава на побережье Крыма ушел под воду после сильного ливня. Видео опубликовал Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Российский город ушел под воду после сильного ливня
© depositphotos.com

Отмечается, что город накрыли мощные дожди. Однако местные жители не растерялись и занялись SUP-серфингом. На кадрах видно, как мужчина тянет второго горожанина на доске за трос.

14 июня стало известно, что на фоне ливней в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов. Были подтоплены придомовые территории и офисное здание. После мэр Сочи закрыл пляжи из-за проливных дождей.

До этого сообщалось, что из-за мощного ливня сильно затопило Владивосток, а на улицах города образовались многокилометровые автомобильные пробки.

Во Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС

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