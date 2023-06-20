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Следователи попросили суд продлить домашний арест Блиновской на месяц

Следствие попросило Пресненский суд Москвы продлить срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской на один месяц, сообщил представитель инстанции.

«Поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на месяц в отношении обвиняемой Блиновской», – цитирует его ТАСС. Заседание суда запланировано на среду.

22 мая Мосгорсуд подтвердил домашний арест блогера, мера пресечения действительна до 26 июня.

Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей в период с 2019-м по 2021 год. Кроме того, ей инкриминируют отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Женщину задержали в конце апреля при попытке покинуть страну.

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