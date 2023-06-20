В пропавшем возле "Титаника" батискафе были пакистанский бизнесмен с сыном

На батискафе, пропавшем во время экспедиции к обломкам "Титаника", находятся пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на заявление семьи.

© m24.ru

"Наш сын Шахзада Давуд и его сын Сулейман отправились в путешествие на экскурсию к обломкам "Титаника" в Атлантическом океане. На данный момент связь с батискафом потеряна, и мы обладаем ограниченной информацией", – сказано в сообщении.

По информации Sky News, семья Давуд – одна из самых известных в Пакистане. Их компания занимается инвестициями в здравоохранение, промышленность и сельское хозяйство.

Подводный аппарат, используемый для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", пропал в Атлантическом океане. На этом фоне была организована поисково-спасательная операция.

В американской компании OceanGate Expedition подтвердили пропажу ее батискафа в Атлантическом океане. Там пообещали мобилизовать все усилия, чтобы найти членов экипажа подводного судна.

Позже поступила информация, что на борту может находиться британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владеющий компанией по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation.

По данным СМИ, в общей сложности на батискафе было пять человек. Среди них – французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле, а также главный исполнительный директор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Затем самолет и корабль Kopit Hopson 1752 Береговой охраны Канады присоединились к поиску пропавшего батискафа. Поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США, так как этот район Атлантического океана находится в их юрисдикции. Они запросили помощь канадской стороны.